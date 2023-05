Pool Aniolkowski sprint nul weg voor Human Powered Health in Ronde van Griekenland

De Pool Stanislaw Aniolkowski heeft in een groepssprint de eerste etappe in lijn gewonnen van de wielerronde van Griekenland, een vijfdaagse wedstrijd van het UCI-niveau 2.1.

Hij zorgde zo voor de eerste seizoenszege van zijn Amerikaanse ploeg Human Powered Health.

Na een heuvelachtige etappe van 187 kilometer, met start en aankomst in Heraklion, was de 26-jarige Aniolkowski de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

Hij haalde het met beperkte voorsprong voor de Portugees Iuri Leitao. De Amerikaan Tyler Stites werd derde, de Belgen Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) en Louis Blouwe (Bingoal WB) respectievelijk zesde en achtste.

In het algemene klassement blijft de Nieuw-Zeelandse proloogwinnaar Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) aan de leiding. De Ronde van Griekenland duurt nog tot en met zaterdag.