Union-coach Karel Geraerts voorspelt bloedstollende play-offs: "Wordt strijd tot laatste speeldag"

We keren een jaar terug in de tijd. Union schreef toen een sprookje door de reguliere competitie als leider af te sluiten. Maar de play-offs zorgden voor een anticlimax.

"Die ervaring nemen we mee naar deze play-offs. We weten wat er op ons zal afkomen en dat kan enkele procenten schelen in de eindafrekening", is Union-coach Karel Geraerts positief.

Union imponeerde dit seizoen en wordt door veel voetbalvolgers naar voren geschoven als titelfavoriet.

"We moeten ook de ambitie hebben om voor de titel te gaan. Voor een figurantenrol spelen we niet", is Geraerts duidelijk.

"Ik verwacht dat het een strijd zal worden tot de laatste speeldag tussen Genk, Antwerp en ons."

"Die 3 ploegen hebben een heel goed en regelmatig seizoen gespeeld. Daardoor zullen de play-offs van dit jaar en vorig jaar niet te vergelijken zijn."