Roeselare heeft de landstitel binnen handbereik na winst in het hol van de leeuw

Roeselare had in bijna alle confrontaties met Maaseik dit seizoen getoond dat ze net een trapje hoger staan. Dat was niet anders in deze 2e match van de titelfinale.



Maaseik kon met zijn energieke en krachtige spelers dan wel voor de meer spectaculaire punten zorgen, Roeselare kwam toch steeds bovendrijven door zijn regelmaat en ervaring.



De 27-29-zege in de 3e set was wellicht een kantelpunt, want hierna kon Roeselare het vrij makkelijk afmaken.



"Mijn spelers zijn nooit gestopt met vechten, dat is een goed teken voor wat nog komt", blijft Maaseik-coach Fulvio Bertini strijdvaardig.

"Ik wil nog niet aan een eventuele titel op vrijdag denken", zegt zijn collega Steven Vanmedegael. "We moeten het zo zien: we hebben nu 3 kansen om het af te maken. We hebben al goeie matchen tegen Maaseik gespeeld, maar dat is geen garantie voor de toekomst."