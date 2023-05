Red Flames in groep des doods met Nederland en Engeland in Nations League

Voor de eerste editie van de Nations League staat er een heel mooie beloning klaar: twee Europese landen kunnen er een ticket bemachtigen voor de Olympische Spelen in Parijs.

Maar de weg naar de Spelen zal bijzonder moeilijk zijn voor de Flames. Bij de loting kwamen Europees kampioen Engeland en vicewereldkampioen Nederland uit de bus. Schotland vervolledigt de groep.

De wedstrijden staan tussen eind september en begin volgend jaar gepland. Het concept van de Nations League voor vrouwen is gelijkaardig aan dat van het mannenvoetbal.

51 landen werden onderverdeeld in drie competities op basis van hun positie op de wereldranglijst: divisie A en B met 16 landen en divisie C met 19 landen. De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 om de Nations League-titel.

De nieuwe Nations League heeft ook invloed op de kwalificaties voor het EK 2025 (en nadien het WK 2027). Eind juli is er eerst nog het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarvoor konden de Red Flames zich niet plaatsen.