André Greipel wordt bondscoach van Duitsland: "Spannende taak"

"André brengt niet alleen een waanzinnige hoeveelheid ervaring in, hij is ook niet gebonden aan een team en kan dus vrij en neutraal handelen", aldus Marcus Burghardt, ex-renner en bestuurslid bij de Duitse wielerbond BDR.

11 ritten in de Tour

André Greipel zette in 2021 een punt achter zijn carrière. Zijn grootste successen kende hij in dienst van de Belgische Lotto-ploeg, waarvoor hij uitkwam tussen 2011 en 2018.

Op zijn palmares staan onder meer 11 etappezeges in de Tour, 7 in de Giro en 4 in de Vuelta. In totaal boekte de Duitser 158 profzeges.