Niet de Giro, wel de Vuelta: het vrouwenpeloton begint aan de eerste grote ronde van 2023

De Vuelta sluit wel heel snel aan op het klassieke voorjaar. Amper 8 dagen na Luik-Bastenaken-Luik is de Spaanse rittenkoers een nieuwe afspraak in het seizoen dat voor veel vrouwen al eivol zit.

Een eendagswedstrijd voor sprinters - Jolien D'hoore won in 2016 en 2017 - op de slotdag van de grote broer is de jongste jaren geëvolueerd naar een meerdaagse.

De Ronde van Spanje voor vrouwen zoekt al enkele jaren naar een ideale formule, zoals ASO dat in Frankrijk ook met La Course gedaan heeft.

Of toch vorig seizoen, want in 2023 heeft de Vuelta een sprong voorwaarts gemaakt op de kalender: van september naar mei.

Annemiek van Vleuten won in 2021 en 2022

Vorig jaar was Annemiek van Vleuten de slokop in de grote rondes: ze won de Giro, de Tour én de Vuelta.

Van Vleuten vermoedt dat de slotrit naar Lagos de Covadonga wellicht beslissend wordt.

"Het is erg fijn dat die beklimming is opgenomen in het parcours. Het is belangrijk om cols aan te snijden met een zekere bekendheid."

"Dat geeft meer impact aan onze koersen. Het voegt echt iets toe aan deze Vuelta."