Ferrari slaat terug: Leclerc houdt Verstappen van pole in Bakoe

Charles Leclerc had dit seizoen al heel wat klappen moeten incasseren. Zowel in de openingsrace in Bahrein als in Australië haalde de Monegask de streep niet. Met een magere oogst van 6 puntjes in Saudi-Arabië bengelde de Ferrari-rijder op een ontgoochelende 10e plek in de WK-stand.

Maar een pauze van 4 weken heeft Ferrari duidelijk deugd gedaan. Leclerc maakte in Q3 al snel duidelijk dat hij het Max Verstappen moeilijk kon maken: halfweg klokten ze allebei krak dezelfde tijd.

En Leclerc kon zelfs nog wat verbeteren, wat hem de eerste polepositie van het seizoen oplevert. Voor de derde keer op een rij begint hij de straatrace in Azerbeidzjan dus vanaf de meest gunstige positie, voor de Red Bulls van Verstappen en Perez. Carlos Sainz vervolledigt de tweede startrij.

"Dit is een verrassing", gaf Leclerc toe. "Red Bull heeft wel nog altijd de beste racewagen, denk ik, dus het wordt moeilijk om de leiding te behouden. Maar ik ben heel blij met mijn kwalificatie."

De kwalificaties hadden heel wat vertraging opgelopen, want in de eerste sessie vlogen Nyck de Vries (AlphaTauri) en Pierre Gasly (Alpine) in de coulissen. Twee crashes met een rode vlag tot gevolg. In Q2 sneuvelde George Russell (Mercedes) dan weer verrassend.

De polepositie van Charles Leclerc telt alleen voor de race van zondag. Voor de eerste sprintrace van het seizoen op zaterdag wordt nog een aparte shoot-out gehouden.