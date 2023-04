Openhartige Max Verstappen over toekomst: "Is dit wel een goed leven?"

"Op een bepaald moment bereik je in je carrière een fase waarbij je iets anders wil doen. Na 2028 bekijken we alles dus eens."

Het competitiebeest in Verstappen is nog altijd klaarwakker, maar de Nederlander kaart - niet voor het eerst - het hectische leven als F1-rijder aan.

"Ik ben niet geïnteresseerd in 7 of 8 titels", vertelde Verstappen aan de vooravond van de GP van Bakoe. "Als je de auto hebt om dat te doen, is dat fijn. Als dat niet het geval is, dan zal ik nog altijd gelukkig zijn. Dat ben ik nu al."

Tot 2028 ligt Max Verstappen vast bij Red Bull. Mocht hij aan het einde van die termijn op recordkoers liggen, dan zal dat - zo zegt Verstappen - geen stimulans zijn om zijn carrière in de F1 te rekken.

Als je het zelf beleeft, dan is je leven niet altijd zoals anderen het zich inbeelden. Het is geweldig, maar er is ook een grens.

In Azerbeidzjan wordt dit weekend de eerste sprintrace van het seizoen gereden. Het is een extraatje van de F1-bazen waar Verstappen niet op zit te wachten, zo liet hij al meermaals verstaan.

Ook het aantal GP's op de kalender - 23 dit jaar - past niet in de visie van de Nederlander.

Verstappen: "Je moet je altijd afvragen of je nog gemotiveerd bent en of je nog houdt van wat je doet. Dat is momenteel zeker nog het geval. Ik houd van racen en ik houd van winnen."

"En ik ken mijn salaris", gaf de Nederlander toe, waarna hij ook in zijn ziel liet kijken. "Men zegt dat ik een goed leven heb. Maar is dat wel zo?"

"Buitenstaanders zien het anders en wellicht zou ik vanuit hun standpunt hetzelfde gezegd hebben."

"Maar als je het zelf beleeft, dan is je leven niet altijd zoals anderen het zich inbeelden. Het is geweldig, maar er is ook een grens."