BEKIJK: Ronnie O'Sullivan tovert (met lucky shot) tegen Luca Brecel

In de kwartfinales van het WK snooker staat Luca Brecel 4 frames in het krijt tegen 7-voudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan. Onze landgenoot kreeg kansen om de score te milderen, maar had moeite met de long shots. O'Sullivan strafte de missers van Brecel genadeloos af. Kijk maar naar deze sublieme pot. Via 2 banden pot hij de gele bal in de middenpocket.