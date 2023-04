Jimmy Butler (56 ptn) zet Milwaukee met rug tegen muur, LeBron James sleurt Lakers naar 3-1 tegen Memphis

De Bucks waren een van de grote favorieten op de titel, maar die aspiraties kregen een flinke knauw, toen Butler zijn duivels ontbond in Game 4. De Heat stonden 14 punten achter in het laatste kwart, maar draaiden de rollen nog om.



Butler maakte 56 punten, een persoonlijk puntenrecord, een record voor Miami in de play-offs en ook de op 3 na hoogste score ooit in een play-offduel. Enkel Michael Jordan (63 ptn), Elgin Baylor (61) en Donovan Mitchell (57) deden beter in de NBA-geschiedenis.



Met 19 op 28 geslaagde shotpogingen, 15 op 18 vrijworpen en nog eens 9 rebounds zorgde Butler voor de verrassende polepositie van de 8e in het Oosten tegen de nummer 1. Het staat 3-1. Butler maakte 21 punten in het vierde kwart.



In Game 2 en 3 ontbrak vedette Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee met een pijnlijke rug, maar hij keerde terug met 26 punten, 10 rebounds en 13 assists. Dat volstond evenwel niet.



De volgende partij is woensdag in Milwaukee. Wie 4 keer wint, stoot door.



(lees over de Lakers en James onder tweets)