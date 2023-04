Remco Evenepoel: "Zou dom zijn als Pogacar en ik enkel naar elkaar kijken"

"Ik heb een goede stage achter de rug en zit goed op schema voor de Giro. Het is misschien niet mooi om te zeggen maar vandaag wordt een doorgedreven training zoals de Clasica San Sebastian dat vorig jaar was voor de Vuelta."

"Het is een speciaal gevoel om hier in mijn regenboogoutfit te starten", straalde de wereldkampioen.

Evenepoel verwacht dat de koers vroeger zal openbarsten dan vorig jaar. "Ik denk dat er al vroeg oorlog zal gemaakt worden, nog voor La Redoute."

"Waarom? Omdat er geen tussenstuk meer is. Het zijn nu smallere wegen, waardoor je sneller uit het zicht bent. De aanvallers zijn daar in het voordeel."

Met de voorspelde tweestrijd met Pogacar is Evenepoel niet echt bezig. "De buitenwereld is daar meer mee bezig dan Tadej en ik."

"We weten dat we de 2 favorieten zijn. Maar we kunnen op een bepaald moment beter samenrijden dan tegen elkaar rijden."

"Het zou dom zijn van ons om enkel maar naar elkaar te kijken. Dan zou er een 3e man kunnen winnen."

Hoe Evenepoel wil winnen? "Ik hoop op goede benen en zal dan mijn moment kiezen."