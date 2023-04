Demi Vollering na unieke 3 op 3: "Een geweldig gevoel, ik kan het niet geloven"

Met de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen al op haar palmares was het voorjaar van Demi Vollering al meer dan geslaagd, maar haar honger was nog niet gestild.

Vollering rekende in Luik in de sprint af met Elisa Longo Borghini. "Ik heb wat kunnen gokken in de slotkilometer, want ik had Marlen Reusser nog achter me. Dat maakte het gemakkelijk."

"Ik ben heel blij dat ik de sprint kon winnen. Ik wou ook winnen, omdat ik drie op een rij kon pakken. Die kans krijg je niet elke dag."

Alleen Anna van der Breggen, haar trainster, deed Vollering die hattrick voor. "Ik ben zeker dat ze op tv heeft gekeken en heeft rondgesprongen na mijn zege. We werken heel nauw samen, dus dit is heel speciaal."