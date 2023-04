Ann Wauters klaar voor 2e WNBA-avontuur als assistent-coach: "Vertrek met ander gevoel"

Veel vertrouwde gezichten zal Ann Wauters bij haar aankomst in Chicago niet meer zien. In vergelijking met vorig seizoen heeft het team een metamorfose ondergaan. Van de basisvijf is alleen Kahleah Copper gebleven. Zijn vertrokken: Candace Parker, Courtney Vandersloot, Allie Quigley en Azura Stevens. Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand passen dit jaar voor het WNBA-seizoen. "Het zal een grote uitdaging worden", beseft Wauters. "We hebben een heel nieuwe ploeg. We zullen moeten opbouwen, maar in sport heb je niet veel tijd. Maar ik kijk er wel naar uit."

Vorig seizoen was het wennen aan haar nieuwe rol als assistent-coach. "Nu vertrek ik toch wel met een ander gevoel", zegt ze. "Ik weet nu wel iets meer wat mijn rol is en wat er van mij verwacht wordt. Ik vertrek in elk geval met de ambitie om veel bij te leren." Omdat er zoveel nieuwe speelsters zijn, zal ook de rol van Wauters wellicht wat anders worden. "Vorig jaar kende ik nog veel speelsters met wie ik zelf nog samengespeeld had. Nu voel ik dat het voor mij meer een echte coachingrol zal worden." "Daarin wil ik mezelf ook bewijzen, dat ik ook goeie relaties kan opbouwen met speelsters waarmee ik niet meer gespeeld heb en die ik niet ken. Ik wil hen beter leren kennen en zo ook het team beter maken." (lees voort onder de foto)

"Emma Meesseman zal alle records breken"

Dat Julie Allemand en Emma Meesseman dit jaar passen voor de WNBA kan op veel begrip rekenen bij Ann Wauters. "Zij kiezen voor het EK met de Belgian Cats. Dat toernooi wordt bepalend voor de Olympische Spelen, die er ook weer bijna aankomen", legt Wauters uit. "Het wordt natuurlijk allemaal heel veel. De kalender is heel druk als je alle competities wilt combineren. Daarin moet je keuzes maken. Dus ik snap helemaal dat zij voor een 2e deelname aan de Olympische Spelen willen gaan." Toch zullen de 2 Belgen erg gemist worden in Chicago, zeker nu Meesseman weer in bloedvorm verkeert. De leider van de Belgian Cats werd verkozen tot MVP in de EuroLeague en hielp haar team onlangs nog aan een allereerste eindzege in de sterkste clubcompetitie ter wereld.

