Emma Meesseman dribbelt met onstopbaar Fenerbahçe naar eindwinst EuroLeague

Emma Meesseman had vrijdag met Fenerbahçe het Schio van Kim Mestdagh uitgeschakeld in de halve finales en mocht een dag later de MVP-trofee in ontvangst nemen voor beste speelster van de EuroLeague.



In de eenzijdige finale tegen Mersin moest Meesseman de hoofdrol overlaten aan haar ploeggenote Breanna Stewart, die met 35 punten het record van meeste punten in een EuroLeague-finale verpulverde.



In de schaduw van Stewart speelde Meesseman weer een intelligente partij, als lijm van het voornamelijk Amerikaans getinte Fenerbahçe. Uiteindelijk was ze nog goed voor 10 punten, 7 rebounds en 3 assists.



Voor Fenerbahçe is het de allereerste eindzege in de EuroLeague. De Turkse club werd in de jacht op deze felbegeerde trofee wel enigszins geholpen door de exodus van alle topspeelsters - zoals Meesseman - uit de Russische competitie.