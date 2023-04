Trotse Meesseman na 5e EuroLeague-succes: "Fijn omdat ik vorig jaar niet mocht meedoen"

De halve finale tegen het Italiaanse Schio van Kim Mestdagh was uiteindelijk spannender dan de Turkse finale tegen Mersin: met 99-60 was het verschil duidelijk.



"Ik ben blij dat we het hebben kunnen doen in de EuroLeague", reageerde Meesseman opgelucht. "Het was een seizoen met heel veel druk op ons. Het is de eerste keer dat Fenerbahçe die titel wint, na een 20-tal jaar en een keer of 8 in de Final Four."



"Het was nu of nooit, want ik weet niet wat het gevolg zou geweest zijn, hadden we het niet gehaald."



Met Meesseman, de Oekraïense Jagoepova en de Amerikaanse Stewart, Vandersloot en McBride was Fenerbahçe op papier meer dan de sterkste, zegt ook onze landgenote. "Maar het was een moeilijk seizoen, omdat we die puzzel nooit hebben kunnen leggen."



"We hadden veel blessures en speelsters kwamen laat toe. Eer we een ritme konden opbouwen, waren we al toe aan de play-offs. Op het juiste moment speelden we nu onze allerbeste match van het hele seizoen."



"Ik denk wel dat de score wat misleidend is. Mersin is ook sterk, we zijn al 2 keer van hen verloren in de competitie. De energie was er gisteren om een eitje te pellen met hen."