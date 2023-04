Wielerclub Wattage tilt zwaarder aan fietswissel dan aan auto van Van Vliet: "Heeft de uitslag hard beïnvloed"

Er is al moord en brand geschreeuwd over het manoeuvre van koersdirecteur Leo van Vliet in de Amstel Gold Race.



In volle finale reed zijn koersauto bij momenten heel erg dicht voor Tadej Pogacar uit. Dat zou de Sloveen 10 à 20 seconden tijdwinst hebben opgeleverd volgens berekeningen van professor aerodynamica Bert Blocken.

Ook in Wielerclub Wattage leverde die fase veel wenkbrauwengefrons op.

"Wat in de Amstel gebeurde, is erover", zegt Tom Boonen. "Maar zolang er auto's en motards in de wedstrijd toegelaten zijn, zullen er altijd momenten zijn waaruit een renner voordeel kan halen."

"Zulke incidenten zijn dus eigen aan de koers. Al heeft het in de Amstel geen impact gehad op het resultaat."

"Zelfs al zou Healy teruggekomen zijn bij Pogacar, dan nog zou Tadej volgens mij aan het langste eind getrokken hebben", klinkt Boonen vrij overtuigd.