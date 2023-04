Roeselare wint inhaalmatch bij Aalst en is zo zeker van thuisvoordeel in titelfinale

Roeselare heeft zich in de inhaalmatch tegen Aalst niet op een foutje laten betrappen. Het werd een droge 0-3 (21-25, 21-25, 21-25), waardoor Roeselare in het klassement van de play-offs niet meer ingehaald kan worden door Maaseik. Het was al zeker dat Roeselare en Maaseik de titelfinale zouden spelen, maar nu is ook zeker dat de West-Vlamingen het thuisvoordeel hebben in een mogelijk beslissende 5e match.