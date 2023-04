Jimmy Janssens breekt zijn sleutelbeen en 2 ribben bij val in Waalse Pijl

Op 20 kilometer van het einde kwam Jimmy Janssens ten val samen met onder meer Andreas Kron en Neilson Powless.



De 33-jarige renner van Alpecin-Deceuninck was het grootste slachtoffer. In het ziekenhuis van Hoei zagen ze snel dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Daarbovenop komen ook nog eens 2 gebroken ribben.



Normaal gezien had Janssens zich volgende week moeten opmaken voor de Ronde van Romandië, maar nu moeten alle toekomstplannen even de koelkast in.