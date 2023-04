Alle profclubs ontvangen licentie voor volgend seizoen, slechts drie clubs vrij van opvolging

Dat kan gaan over bewijzen van voldoende financiële middelen bij de eigenaar, de loonmassa van de sportieve en technische staf en afschriften van betalingsplannen. Zo zal de commissie de vinger aan de pols houden en zien of de clubs de juiste progressie maken.

Zorgen bij Olympic Charleroi en Francs Borains

"De beslissing is meer dan onbegrijpelijk omdat we hebben gereageerd op alle verzoeken van de commissie om de financiële gezondheid van de club te bewijzen", schrijft Olympic.

CEO Pro League is tevreden: "Een unieke prestatie"

Voor de clubs is dit hét niet-sportieve moment van het jaar. Het is goed om zien dat hun werk zijn vruchten afwerpt.

De Pro League, het verbond van de Belgische profclubs, lanceerde eind 2022 een plan dat onder meer de financiële gezondheid van clubs moest versterken en duurzaam management in de hand moest werken, onder de noemer Football First.



"We zien daarvan vandaag de eerste positieve resultaten. Het is uiteraard een werk dat permanent niet af is, waar we aan moeten blijven werken. De juiste weg is wel ingeslagen nu."

"Het is een geweldig spannend moment voor de clubs, ieder jaar", merkt Parys nog op. "Logisch ook, ze investeren er heel veel in. Het is hét niet-sportieve moment van het jaar, het is goed om te zien dat hun werk zijn vruchten afwerpt."