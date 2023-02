KV Oostende stelt fans gerust ondanks financieel verlies: "We halen de licentie"

Oostende zet zichzelf in het perspectief van de 25 profclubs in België. "Het merendeel van de voetbalclubs in het Belgische voetbal heeft een operationeel deficit en een krappe liquiditeit. KV Oostende verkeert in een gelijkaardige situatie."



"Er is geen sprake van financieel wanbeheer, maar van onderkapitalisatie, dat we op korte termijn zullen tackelen om te voldoen aan onze licentie-aanvraag."



KVO stelt iedereen gerust: "Er is geen imminent gevaar dat KV Oostende failliet gaat. Er is ook geen risico op de lange termijn, omdat de eigenaarsgroep er vastberaden aan vasthoudt om de club te steunen en stabiliseren en om de licentie voor het seizoen 2023-2024 te halen."



De rode lantaarn benadrukt dat "alle spelers en werknemers van de club altijd correct betaald werden en dat de club alle maandelijkse tussenkomsten bij het licentiedepartement succesvol passeerde en we willen dat blijven doen".



De clubdirectie geeft toe dat er wel nog leveranciers op geld wachten, "maar we willen daar op een zeer korte termijn een oplossing voor vinden".