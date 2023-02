Heeft Antwerp een probleem? En hoe gevaarlijk is deze situatie? 4 vragen over het recordverlies van onze clubs

Heeft Antwerp een probleem?

"Ze investeerden veel geld in de infrastructuur en spelers. Een goeie Europese campagne of enkele lucratieve transfers zouden ervoor moeten zorgen dat Antwerp op zichzelf inkomsten genereert."

"Eigenlijk doet Antwerp nu een investering in de toekomst. Over 2 à 3 jaar zouden ze toch op zichzelf rendabel moeten zijn, zonder dat de voorzitter bijpast."

"Het zal vooral zaak zijn om te zien of er ook iets tegenover staat", aldus sporteconoom Thomas Peeters.

De Great Old boekte een boekhoudkundig verlies van ruim 31 miljoen euro. Heeft het stamnummer 1 nu een probleem?

Vallen er tendensen te bespeuren?

't Is altijd fijn om een satellietclub te zijn. Want het valt op in de cijfers: ploegen die onder een moederclub vallen, boeken stevige verliezen.

Denk maar aan Cercle Brugge (-1,8 miljoen), Union (-4,8 miljoen), Beerschot (-9,6 miljoen), Lommel (-10,8 miljoen) en OH Leuven (-15 miljoen).

"Het zijn clubs die als uitstalraam dienen", weet Peeters. "Of ze winstgevend zijn? Daar ligt Manchester City in het geval van Lommel bijvoorbeeld niet wakker van."

"Alleen: voor een tweedeklasser spreken we toch over bijzonder stevige tekorten. Dat is voor Lommel, wiens moederclub nu sancties moet vrezen, toch een risico."