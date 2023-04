Green gaat op borst van Sabonis staan en vliegt eruit, Warriors in nauwe schoentjes tegen Kings

De wedstrijd kon nog alle kanten uit, maar raakte verhit door een stevig opstootje tusen Green en Sabonis. De twee waren elkaar al de hele tijd aan het lastigvallen, maar toen Sabonis met zijn arm de enkel van Green omklemde, stapte die laatste op de borst van zijn opponent.



Green jutte het publiek nog wat op, toen de VAR de fase bekeek. Die stuurde de Warrior naar de kleedkamer voor een flagrante fout. Sabonis werd ook bestraft, maar mocht blijven staan.



De Litouwer was goed voor 24 punten, een persoonlijk record in de play-offs, evenveel als De'Aaron Fox, die met een driepunter op dik 2 minuten van het einde de veer bij de bezoekers brak (107-101).



Curry was de beste Warrior met 28 punten, maar offensief draaide het niet echt vlot bij zijn ploeg. Zelf bleef de sterkhouder ook steken op amper 3 op 13 geslaagde driepuntpogingen.



Philadelphia staat ondertussen ook 2-0 voor in het duel met Brooklyn. Joel Embiid was eens niet het grote puntenkanon, die rol was voor Tyrese Maxey weggelegd met 33 punten.



Maar Embiid deed zowat al de rest: 19 rebounds, 7 assists en 3 blocks.