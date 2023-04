Primus van Luik-Bastenaken-Luik U23 wordt volgend seizoen fulltime prof bij Intermarché-Circus-Wanty

Francesco Busatto schipperde de voorbije maanden al tussen de profploeg en de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

Zo stond de 20-jarige Italiaan vorige woensdag zijn mannetje in de Brabantse Pijl met de 14e plek. Drie dagen later sprintte hij naar winst in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Omdat Busatto bewezen heeft dat hij uit het goede hout gesneden is, heeft Intermarché-Circus-Wanty hem beloond met een profcontract voor 2 jaar.

"Mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften inspireert me om nog meer wedstrijden te winnen", is Busatto enthousiast.

"Mijn ultieme droom is om dit jaar een rit te winnen in de Baby Giro en een plekje af te dwingen in de Italiaanse belofteselectie voor het WK wielrennen in Glasgow."

Performance manager Aike Visbeek looft de mentaliteit van Busatto. "Hij is heel professioneel ingesteld en zal perfect passen in ons profteam. We zullen hem vooral inzetten in koersen die zijn snelle punchersbenen liggen."