Marijn de Vries: "We hebben dit voorjaar de beste Lotte Kopecky ooit gezien"

De commotie na de Strade Bianche , waarin ploegmate Demi Vollering won en er even wat onenigheid leek in het SD Worx-kamp, wil De Vries ook relativeren. "Dat was een misverstand en ik denk ook een beetje een voorbeeld van het volwassen worden van het vrouwenwielrennen."

Eerste in de Omloop, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. Tweede in de Strade Bianche en de Amstel Gold Race. Zevende in Parijs-Roubaix en 70e in Gent-Wevelgem: dat is de indrukwekkende balans van het voorjaar van Lotte Kopecky.

Had Kopecky toch niet meer kunnen winnen? "Misschien wel de Strade of Parijs-Roubaix. Iedereen weet dat ook, omdat iedereen gezien heeft hoe sterk ze is. Maar dat is koers: soms valt het niet jouw kant op. Ik denk dat jullie in Vlaanderen alleen maar heel erg trots en blij zouden moeten zijn met zo'n renster."

"Iedereen ziet graag strijd binnen SD Worx en iedereen ziet het ook graag schuren. Dat wordt in de media ook altijd heel goed benadrukt, maar dat is helemaal niet het geval", weet De Vries.

"SD Worx heeft als blok een grote stap gezet"

"Voor de meeste koersen die we tot nu toe gehad hebben, geldt dat het wellicht voor een van de vrouwen van SD Worx zal zijn, afhankelijk van wie op dat moment de sterkste is. In die ploeg maken ze elkaar zoveel beter. En vergeet niet dat ze eigenlijk pas met z'n allen gestart zijn in de Omloop."

"In het verleden was Annemiek van Vleuten het referentiekader, nu zetten we de vrouwen van SD Worx tegen elkaar af. Als blok hebben zij een grotere stap gezet dan Van Vleuten, al hoop ik wel dat zij er in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nog zal doorkomen."

Op de balans scoort Demi Vollering misschien wel iets beter dan Lotte Kopecky, met winst in de Strade, Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race en 2e plaatsen in de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

"Dat is zo, ja. En Marlen Reusser wint ook nog een klassieker. Dat is de verdienste van de ploeg. Ook in de Gold Race was het ploegenspel perfect. Ik denk als je het aan Kopecky vraagt, dat ze heel gelukkig is met hoe de koers gisteren verlopen is en dat ze dat ook oprecht meent. Ze willen allemaal voor elkaar werken."

Mogen we volgend jaar opnieuw zo'n voorjaar verwachten van Kopecky? "Ik zie geen reden waarom ze dat niet nog eens kan doen, alleen is het op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel aandacht ze aan het voorjaar zal schenken, want ze wil ook vlammen op de piste tijdens de Spelen."

"Maar Lotte heeft nog zeker een 5-tal goeie jaren in zich. Ze heeft nog alle kansen om Parijs-Roubaix te winnen."