Titelverdediger Golden State Warriors begint met nederlaag aan NBA-play-offs in Sacramento

De Kings staan voor het eerst sinds 2006 in de play-offs en gesteund door een uitgelaten publiek trokken ze onder aanvoering van De'Aaron Fox aan het langste eind tegen de Warriors.

De 25-jarige point guard was in zijn eerste play-off wedstrijd ooit meteen goed voor 38 punten. Bij de bezoekers eindigde sterspeler Stephen Curry met 30 punten.

Maandagavond spelen beide teams opnieuw tegen elkaar in Sacramento. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de tweede ronde van de Western Conference.

In de eerste ronde van de Eastern Conference lieten Boston en Philadelphia zich niet verrassen in hun eerste wedstrijd. De Celtics zetten Atlanta opzij met 112-99. Jaylen Brown scoorde 29 punten en pakte 12 rebounds.

De Sixers waren met 121-101 te sterk voor Brooklyn en dankten de zege vooral aan hun vedetten Joel Embiid (26 punten) en James Harden (23 punten, 13 assists).

Nog in het oosten won New York de eerste ontmoeting met Cleveland met 97-101. Ondanks 38 punten van thuisspeler Donovan Mitchell trokken de Knicks het laken naar zich toe. Jalen Brunson was met 27 punten de beste schutter in het bezoekende kamp.