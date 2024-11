NBA-kampioen Boston maakt einde aan zegereeks van Cleveland, Ajay Mitchell verliest met Oklahoma

15 overwinningen op een rij, het was de op één na beste seizoensstart in de geschiedenis van de NBA. Maar in de buurt van het record van de Golden State Warriors - 24 zeges in 2015 - zal Cleveland niet komen.

De Cavaliers werden overrompeld door de driepunters van titelverdediger Boston (22 op 41), met een voorsprong van 21 punten in het derde kwart als resultaat. Toch werd het nog spannend.

Donovan Mitchell, goed voor 35 punten, bracht Cleveland nog 5 keer tot op 2 punten van de NBA-kampioen in het slotkwart, maar de leiding pakken lukte niet.

Jayson Tatum (33 punten, 12 rebounds, 7 assists) trok de overwinning over de streep voor Boston: 120-117, hun 12e overwinning van het seizoen. De kampioen sluipt dichter bij Cleveland, dat wel nog steeds op kop staat in de Eastern Conference.