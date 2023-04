Kirsten Flipkens heeft laatste interland gespeeld: "Na 20 jaar is het tijd voor andere dingen"

"Ik zeg niet dat mijn carrière voorbij is, ik heb het alleen over de Billie Jean King Cup. We zullen zien wat er de komende maanden gebeurt, maar ik heb 20 jaar voor mijn land gespeeld en het is tijd om plaats te maken voor andere dingen."

Flipkens verloor samen met Greet Minnen met 6-1, 6-2 van Gabriela Dabrowski en Leylah Fernandez."Dit was mijn laatste wedstrijd in de Billie Jean King Cup," zei Kirsten Flipkens na de wedstrijd.

Ik ben in 2003 begonnen. Het is een bewijs van mijn inzet. Ik heb een mooi parcours afgelegd.

"Het is voor mij altijd een plezier geweest om voor mijn land te spelen en ik had voor het begin van de week besloten dat dit mijn laatste ontmoeting zou zijn. Ik ben in 2003 begonnen. Het is een bewijs van mijn inzet. Ik heb een mooi parcours afgelegd."



Kirsten Flipkens, die vorig jaar na Wimbledon haar carrière in het enkelspel beëindigde, debuteerde in november 2003 bij het nationale team, in de halve finale van de Wereldgroep tegen de VS, die met 4-1 werd verloren.



Ze won veertien enkelspel- en vier dubbelspelwedstrijden en speelde in 2006 met België de finale van de toenmalige Fed Cup in Charlero. Die werd met 3-2 verloren van Italië.