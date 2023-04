Ex-RSCA-speler Kljestan sprak "extreem teleurgestelde" Lukaku over Vanzeir: "Hij wil gesprek bij Duivels"

Zaterdagnacht voerden enkele supportersgroepen van de New York Red Bulls een protestactie tegen Dante Vanzeir. De Belg is in een storm beland na een racistische opmerking vorig weekend in de wedstrijd tegen San Jose. Vanzeir werd uiteindelijk 6 matchen geschorst en moet ook een hersteltraject volgen.

In de VS blijft de zaak over de tongen gaan. In een Amerikaanse sporttalkshow sprak ook ex-Anderlecht-middenvelder en voormalig Amerikaans international Sacha Kljestan zich uit over de heisa. "Ik ben het beu dat we vandaag nog steeds over racisme in het voetbal hoeven te spreken."