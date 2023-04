Brian Riemer bikkelhard na Genkse pandoering: "Momenten waarop ik de ploeg helemaal niet herkende"

Na de 5-2-pandoering tegen Genk lijkt Anderlecht ver verwijderd van een plekje in de Europe Play-offs. Brian Riemer was dan ook niet te spreken over de prestatie van zijn team. "Dit was helemaal niet de ploeg die ik wil zien", vertelde de Deen op de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik ben heel erg teleurgesteld in de ploeg en in mezelf", stak Brian Riemer zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken.



"Al vond ik de wedstrijd om eerlijk te zijn wel gelijk opgaan tot de 2-1. In de tweede helft geven we het dan in 10 minuten helemaal weg."



"Er waren momenten waarop ik de ploeg helemaal niet herkende en dat is de eerste keer sinds ik hier ben. We moeten ervoor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt", benadrukte de trainer.



De start van de tweede helft kan ik echt niet verklaren. Brian Riemer

Koos de Deen misschien voor de verkeerde tactiek? "Aan de tactiek lag het niet. We spelen altijd op dezelfde manier, maar mischien heb ik wel de foute spelers gekozen", was Riemer duidelijk.



"Ik kan de start van de tweede helft echt niet verklaren. We wisten dat Genk ons onder druk zou zetten. Maar we waren gewoon niet goed genoeg. We verwachten een hoog niveau van Anderlecht, maar vandaag was dat helemaal niet het geval."



"We hebben het nu niet meer in eigen handen. We moeten volgende week gewoon winnen tegen KV Mechelen. De druk ligt nu bij Charleroi en Cercle Brugge. Zij kunnen het afmaken. Maar ik geloof nog in de top 8", sloot de coach strijdlustig af.



Anders Dreyer: "Niet hoe we ons willen tonen als ploeg"

Ook Anders Dreyer verscheen ontgoocheld voor de camera na afloop van de wedstrijd.



"Dit komt hard aan. Soms kan je verliezen, maar dat mag nooit op deze manier gebeuren. Het is gewoon niet oké ten opzichte van de fans die zo ver gereisd

hebben om ons aan te moedigen", keek de winger in eigen boezem.



Ten opzichte van de fans was dit gewoon niet oké. Anders Dreyer