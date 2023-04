De sterren voor de Amstel Gold Race: wie kan Pogacar iets in de weg leggen?

***

Pidcock heeft bovendien nog een rekening openstaan in de Amstel Gold Race. Hij is er nog altijd van overtuigd dat hij en niet Wout van Aert de enige echte winnaar is van de Amstel Gold Race 2021.

De Britse alleskunner pakte begin maart verwoestend uit in de Strade Bianche, maar werd daarna afgeremd door een hersenschudding in de Tirreno. In de Ronde van Vlaanderen was een hongerklop de boosdoener.

Na zijn triomftocht in de Ronde van Vlaanderen is de honger van Tadej Pogacar nog niet gestild.

Ook Benoît Cosnefroy dacht (even) dat hij de Amstel Gold Race gewonnen had, toen Radio Tour hem vorig jaar uitriep tot winnaar.



Maar op de tv-beelden was duidelijk te zien dat Kwiatkowski als eerste over de streep was gekomen. Een minuutje later volgde de rechtzetting van de jury en was Cosnefroy een illusie armer.

Een andere Fransman met podiumaspiraties is David Gaudu, de nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar.

Ook Neilson Powless krijgt in Nederlands-Limburg een parcours dat hem kan bekoren. De Amerikaan is een zekerheidje in de top 10 dit voorjaar: 7e in Milaan-Sanremo, 3e in Dwars door Vlaanderen en 5e in de Ronde van Vlaanderen.