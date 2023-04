Volleybalwereld in rouw: Italiaans talent Julia Ituma overleden na val uit hotelraam

Dat Novara woensdagavond uitgeschakeld werd in de halve finales van de Champions League zal de Italianen worst wezen na het drama dat zich na de wedstrijd afspeelde.

De 18-jarige Julia Ituma overleed in de vroege ochtend na een val uit haar hotelraam. De Turkse autoriteiten zijn een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de val.

Volgens Turkse media gaat het om zelfdoding, maar dat is niet bevestigd. De Italiaanse pers weet dat ploeggenote Julia Varela, die met Ituma op een kamer sliep, niks gemerkt van het drama. Varela werd deze ochtend gewekt door de Turkse politie.

De 18-jarige Ituma was bezig aan haar 1e seizoen bij Novara. De 1,92m grote speelster met Nigeriaanse roots werd een grote toekomst toegedicht. "We zijn diep bedroefd door deze tragedie", reageert Novara. "We willen ons medeleven betuigen aan de familie en de naasten van Julia."

Ook de Italiaanse volleybalbond heeft al gereageerd op het drama. "We zijn allemaal ontzet. Dit treft niet alleen de volleybalwereld, maar de hele Italiaanse sportwereld. We rouwen om het verlies, niet alleen van een groot talent, maar vooral een geweldig 18-jarig meisje dat we jaar na jaar mochten zien groeien", klinkt het.

Alle volleybalwedstrijden in Italië zullen komend weekend voorafgegaan worden door een minuut stilte, als eerbetoon aan de betreurde volleybalster.