Thibaut Courtois is opnieuw van goudwaarde voor Real: "Ondanks mijn 2 meter toch snel naar de grond"

Ook Real-coach Carlo Ancelotti vindt dat Real meer had moeten scoren om nu al helemaal zeker te zijn. "We hebben een heel complete wedstrijd gespeeld, ondanks dat we toch hebben afgezien in het begin", zei de 63-jarige Italiaan.

"Het doel was om met een voordeel naar Londen te trekken en dat is gelukt. We zijn tevreden met het resultaat, maar toch is het nog niet gedaan. Chelsea zal sowieso alles geven volgende week en net daarom hadden we vandaag misschien nog net iets meer moeten doorduwen."

"11 tegen 11 hebben we misschien net iets te veel moeten geven, waardoor het ons aan frisheid om nog extra te scoren ontbrak op het einde. Toch kan ik alleen maar tevreden zijn over onze wedstrijd. Hopelijk kunnen we deze prestatie volgende week herhalen."