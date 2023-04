Wielermanager Cyriel Dessers zit met dilemma voor de Ardennenklassiekers: "All-in op Evenepoel voor Luik?"

"Benoît Cosnefroy en David Gaudu wil ik al zeker in mijn ploeg opnemen", geeft Dessers alvast een inkijk in zijn masterplan.

"Ik hoop dat ik nog de top 1000 kan induiken", vertelt de ploegbaas van Team Bidon Collé in onze podcast Kopman. Dessers wil zo ook zijn nummer 1-plaats in de minicompetitie met zijn kinesisten van Feyenoord behouden.

"Als je nog veel transfers hebt, zou ik de gok toch wagen", maakt Gilles van de Lead-out een kanttekening. "Je zal wel 2 à 3 renners kunnen vinden die over alle wedstrijden heen meer punten zullen scoren, maar Evenepoel lijkt toch een garantie op een karrenvracht aan punten in Luik."

Ook over zijn vierde stekje heeft Dessers nog kopzorgen. "Ik denk aan mannen als Dylan Teuns, Quinten Hermans of Neilson Powless, maar ik zal me vanavond nog eens goed over mijn finale selectie moeten buigen."



Heeft u ook nog een extra tip voor uw laatste transfer nodig? In de rubriek "ik zie, ik zie wat jij niet ziet" kwamen nog 8 renners voorbij die op de (voorlopige) deelnemerslijst van alle 4 de komende wedstrijden staan.