Leider wielermanager:"Ik wacht op het programma van de kopmannen van Jumbo-Visma"

"Mijn collega is mijn grootste concurrent"

Zoals elke wielermanager die we in het verleden al contacteerden is ook Lieven Michiels verrast dat hij aan de leiding staat in het klassement. Maar toch lijkt het ons in zijn geval net iets minder verrassend.

"Vorig jaar stond ik ook even in de top 10 en daaruit heb ik geleerd om toch mijn transfers een beetje op te sparen en wat meer te spreiden." (lacht)

Lieven is dus niet aan zijn proefstuk toe maar toch is het pas het tweede jaar dat hij aan de wielermanager deelneemt. Een collega op het werk, die er echt wel actief mee bezig, is lokte hem mee in het spel.

"Mijn collega kan één van mijn grootste concurrenten worden, want hij staat op de zevende plaats in het algemeen klassement! Bovendien heeft hij nog een transfer meer", lacht Lieven.

"Er zijn grote discussies onderling wie wat gaat doen en welke strategie er zal gevolgd worden."