Talentvolle Fisher-Black wil kopman lanceren, maar stoomt zelf door naar 1e profzege in Sicilië

De oplopende aankomst in Agrigento was op het lijf geschreven van een puncher zoals UAE-kopman Diego Ulissi.

Daarom ook dat de mannen van de Emiraten op 2 kilometer van de streep met een treintje naar voren kwamen gestoomd.

De 21-jarige Finn Fisher-Black was de treinbestuurder met dienst. Maar de Nieuw-Zeelander duwde zijn gaspedaal zodanig hard in dat zijn eerstvolgende ploegmakker zijn wiel niet kon houden.

Net voor de rode vod had Fisher-Black zijn gaatje geslagen. Niemand was in staat om de oversteek te maken naar de ontketende Kiwi.

De emoties aan de finish spraken boekdelen. Schuddebollend kwam Fisher-Black over de streep, hij kon niet geloven dat hij zijn eerste profzege op zo'n straffe manier te pakken had.

Misschien was het een zegen voor UAE Team Emirates dat het door omstandigheden niet al zijn eitjes in het mandje legde van Ulissi, want die werd in de sprint voor de 2e plek geklopt door Albanese.

Met Lennert Teugels en Kobe Goossens parkeerden ook 2 Belgen hun fiets in de top 10 van de daguitslag.