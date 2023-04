Rechtstreekse tegenstanders hekelen herspelen Charleroi-KV Mechelen: "Een ramp voor Belgisch voetbal"

Het zou zomaar vijf punten kunnen verliezen in de strijd om de Europe play-offs. Anderlecht speelde vandaag gelijk tegen Westerlo en moet de uitspraak van het BAS - over het herspelen van Charleroi-KV Mechelen - momenteel ook bang afwachten.

"We kunnen dit soort hooliganisme niet toestaan. We mogen hen niet de controle over een wedstrijd geven."

Anderlecht en Westerlo hielden elkaar in evenwicht in het onderlinge duel (0-0).

De trainer van Westerlo zet vooral vraagtekens achter de timing van de uitspraak."KV Mechelen was op het moment van de initiële wedstrijd zeer gemotiveerd om voor het behoud te spelen."



"Nu, vier maanden later, is het een andere situatie. Het team richt zijn pijlen op de bekerfinale, terwijl Charleroi die punten nu goed kan gebruiken."



"Als je toch een beslissing neemt, doe het dan een week later. En niet maanden later, wanneer alle teams in een andere situatie zit. Dat kan gewoon niet. Elke ploeg werkt hard om zijn doel te bereiken en hiermee creëer je een probleem dat er geen was."