Flinke smak, troostende woorden en staande ovatie: de bewogen finale van "trotse 7e" John Degenkolb

Winst kon hij met zekerheid uit zijn hoofd zetten. Maar zijn verhaal in Parijs-Roubaix was nog niet helemaal geschreven.

In een rotvaart vliegt John Degenkolb tegen een supporter na gedrum op Carrefour de l'Arbre. "Ik maakte contact met Philipsen en Van der Poel, dat gebeurt als drie renners op hetzelfde plekje willen fietsen", deelt hij zijn verhaal bij de Nederlandse collega's van NOS.

"De staande ovatie die ik kreeg in de velodroom, zal ik nooit meer vergeten. Ik eindigde zevende, maar kreeg hetzelfde applaus als de winnaar. Een uniek moment."

Sterker nog: de Duitser werd 7e in de snelste editie van de kasseiklassieker. En dat wist het aanwezige publiek duidelijk te appreciëren.

Troost bij Van der Poel en knalprestatie

Overmand door emoties leek hij even ontroostbaar, ook al deden Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hun stinkende best om hun "foutje" recht te zetten met een hart onder de riem.

"Ik weet niet goed wat daar gebeurde, want het ging zo snel", zei de Nederlandse winnaar na de finish. "Maar als het blijkt dat het mijn fout is, wil ik me daar zeker voor excuseren."

Woorden en daden die bij Degenkolb deugd deden. "Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat er gebeurde", deelt hij. "Ik heb enkel een kort clipje gezien. Wat ik wel weet, is dat mijn schouder erg pijn doet."