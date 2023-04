Sep Vanmarcke sluit zege in Roubaix niet uit: "Met een portie geluk, goede benen en gunstige koerssituatie"

Aan meeglippen in de vroege vlucht denkt Vanmarcke niet. "Ik hoor niet meer bij de absolute toppers. Maar als ik zou meegaan in een vroege ontsnapping, vrees ik dat mijn medevluchters niet vol zullen meewerken met mij."

Een unieke kans op winst in zijn favoriete klassieker. Maar in de laatste rechte lijn op de piste zoefde de Zwitserse stoomtrein Vanmarcke nog voorbij.

Vanmarcke zal Van der Poel, Van Aert en co zondag zolang mogelijk proberen te volgen. Iets wat realistischer is in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen.

"Omdat het op de Vlaamse hellingen vooral om wattages per kilo gaat. Dat zijn versnellingen die enkel de toppers in de benen hebben."

"In Parijs-Roubaix is het een ander soort inspanning. Misschien gooien ze er op de kasseien een versnelling op, waardoor je net niet meekan. Maar 100 meter later kan je misschien toch weer komen aansluiten."

"Het is een slopende wedstrijd waar renners zoals ik komen bovendrijven", vat Vanmarcke het mooi samen.