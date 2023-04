Wordt het stilaan tijd voor trots bij Roeselare? "Hun Europese campagne blijft ontzettend straf"

"Als spelers, trainer en club waren ze zo dicht bij de eeuwige roem: een Europese beker winnen. Maar in topsport kan het snel gaan en dan besef je plots dat het voorbij is."

Wereldsterren weer zichzelf

"Roeselare speelde zeker geen slechte partij. In de eerste set laat het twee setballen liggen en had de wedstrijd er helemaal anders kunnen uitzien. Over de hele wedstrijd waren de Italianen beter. Zeker in de golden set, was Roeselare nergens."

"Een ander Modena speelde met veel meer grinta en scherpte. Het maakte erg weinig fouten en de opslagdruk was enorm. Zelf goed serveren en de receptie bij de tegenstander doen wankelen, daar begint het in het volleybal mee om wedstrijden te winnen."

"De wedstrijd van gisteren was bijna een kopie van vorige week. Toen kreeg Modena geen vat op het spel van Roeselare, gisteren was het jammer genoeg omgekeerd."

Coach Steven Vanmedegael kon moeilijk over trots spreken na de wedstrijd. Onze radiocommentator vindt dat lof voor de prestaties van Roeselare op Europees niveau wel op zijn plaats is.

"Wat ze deden, is echt ontzettend straf. Omdat Roeselare in de halve finale een even indrukwekkende ploeg, Piacenza, kon uitschakelen. Ook Modena bracht het in verlegenheid in de finale."

"Ik herinner me ook nog straffe stoten, zoals Maaseik in 1997. Zij speelden de finale van de Champions League, het allerhoogste niveau, en verloren toen ook van Modena. Toen was de ploeg al de boeman van de Belgische clubs."

"En ook 21 jaar geleden was er de enige Europese triomf van Roeselare in de Top Teams Cup. Dominique Baeyens zal ergens wel blij zijn dat hij de enige coach blijft die dat lukte met een Belgische club."





Mogen we in de toekomst meer uitschieters verwachten? "Dat is een andere zaak", denkt Heremans.

"Roeselare en Maaseik zijn al jaren top, maar ze hebben geen tegenstand in de eigen competitie. De kloof met de rest wordt alleen maar groter. Op die manier, zonder sterke competitie, is elk jaar een Europese finale spelen onmogelijk."