Desillusie op Schiervelde! Roeselare ziet bekerdroom in golden set uiteenspatten tegen Modena

"Het was close, maar niet goed genoeg. Modena verdiende vandaag de zege", toonde Roeselare-coach Steven Vanmedegael zich kort na het laatste punt al een sportieve verliezer.

"Onze aanval was goed, maar receptioneel hadden we te veel problemen. In zulke matchen moet je top zijn. Chapeau voor wat Modena getoond heeft."

Is de coach toch ook een beetje trots? "Ik vrees dat dat gevoel ook later niet zal volgen. Het is balen tot en met."

"We hebben het weggegooid door futiliteiten. Dit is een zware dobber voor de rest van het seizoen."