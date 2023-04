Teleurstelling overheerst bij Roeselare na verloren finale: "Eerste set gaan we nog vaak herbeleven"

Ontgoocheling. Het gevoel dat een afgeladen volle zaal in Schiervelde nog meer vulde. De historische Europese campagne van Roeselare mondde uit in een pijnlijke "net niet" in de finale tegen Modena. "Dit gaat nog lang blijven nazinderen", klinkt het bij spelers en coach.

Wat valt er te zeggen na een verloren CEV Cup-finale? "Niet veel", opent Stijn D'Hulst. "Wat een ontgoocheling, amai. We hebben hier zo naar toegeleefd. De klus in eigen zaal niet kunnen klaren, is enorm pijnlijk. Dit is waarschijnlijk wel de grootste ontgoocheling uit mijn carrière." "Chapeau aan Modena voor de wedstrijd die het hier speelde. Zo'n servicedruk heb ik zelden gezien. Ook in verdediging was de ploeg ongelooflijk. Wij moesten een punt 3 à 4 keer maken voor we het kregen. Modena schakelde vandaag 7 versnellingen hoger."

Het doet pijn aan de ogen om Modena de beker in de lucht te zien steken. Stijn D'Hulst

Nochtans had de spelverdeler lang het gevoel dat Roeselare kon aanklampen. "Als je de setstanden ziet... Het verschil was altijd zo klein. De sleutel lag misschien wel in die eerste set, waar we kansen kregen om die binnen te halen." Maar dat lukte Roeselare niet. En ook in de golden set liep het mis. Een flinke domper op een geweldig Europees verhaal.

"Misschien kijk ik over een paar dagen erg trots terug op onze Europese campagne, maar het doet heel veel pijn aan de ogen om Modena hier de beker in de lucht te zien steken."

Verhanneman: "1e set ga ik nog vaak herbeleven"

Ook bij Matthijs Verhanneman blijven de gemiste setpunten in de eerste set nazinderen. "Dan voel je de wedstrijd door je vingers glippen en denk je terug aan de belangrijke punten die je miste", deelt hij. "Die eerste set ga ik vannacht nog heel vaak herbeleven, denk ik."

"We zijn niet overklast en hebben goed volleybal gespeeld, maar ze waren gewoon beter. Modena had een ongelooflijke dag aan de servicelijn. En toch speelden we de hele wedstrijd goed mee."

"Vanavond zal de ontgoocheling overheersen, maar over een paar weken zullen we trots zijn en beseffen dat we iets deden dat niet vaak gebeurde in het Belgische volleybal."



En nu? Hoe ziet het vervolg van het seizoen eruit voor Roeselare? "Veel tijd om na te denken, zal er niet zijn. We zullen de koppen bij elkaar steken en blijven werken."



Coolman: "Het had zo'n feest kunnen zijn"

In de Expo Hallen staat middenman Pieter Coolman ons te woord, tussen fans die er ondanks de nederlaag het beste maken van de avond. "Als je dat hier ziet... Dat doet plezier én pijn tegelijk. Het had zo'n feest kunnen zijn. De ontgoocheling gaat nog heel lang blijven nazinderen."

"De supporters stonden als één blok achter ons vandaag. Als je dit ziet, deze sfeer, die opkomst, zelfs bij een verliesmatch... Dan doet het extra zeer dat we verloren."

De gemiste kans op een historische prestatie en een even historisch feestje, doet zichtbaar pijn bij Coolman. "Nu ga ik even troost zoeken bij goede vrienden en familie en een paar pintjes drinken. Daarna is het tijd om naar huis te gaan, want vrijdag is het weer wedstrijd."

Vanmedegael: "Balen tot en met"