Waarom Roeselare 2 dagen na Europese finale tegen Maaseik moet: "Maaseik komt afspraak niet na"

"Maaseik heeft eerdere afspraak links laten liggen"

"Voor onze onderlinge kwartfinale in de CEV Cup hadden we de afspraak dat als een van ons de finale zou halen, dit onderlinge duel verzet zou worden naar zaterdag. Alle andere ligaclubs waren erbij en er was een akkoord."

Nadat Maaseik van ons had gewonnen, was het plots niet meer mogelijk om de wedstrijd te verzetten.

Tot er een kink in de kabel kwam. "Nadat Maaseik in de competitie van ons had gewonnen, was dat plots niet meer mogelijk. Ze hebben ook letterlijk uitgesproken dat ze zo meer kans maken op de eerste plaats in de play-offs en dus de titel."

De toon is duidelijk bij Vanmedegael. "Het is niet wat je hoopt als je zo'n sterke Europese campagne neerzet. Maar anderzijds hadden de federatie en de liga Maaseik moeten dwingen om die afspraak na te komen. Dat is niet gebeurd."



Misschien kan het de coach van Roeselare ook een handje helpen om zijn spelers klaar te krijgen voor de topmatch. "Het zal zeker worden aangehaald als bron van motivatie en energie."