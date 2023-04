Nummer 1 Iga Swiatek: "Tennis had meer kunnen doen om oorlog af te wijzen"

Tennisspelers uit Rusland en Wit-Rusland mogen in actie komen onder een neutrale vraag. Vorige week liet ook Wimbledon weten dat ze weer welkom zijn.

Iga Swiatek is niet opgezet met die beslissing. Ze verwijt de tennisorganisaties een gebrek aan leiderschap.

"Ik vind dat het tennis vanaf het begin meer had kunnen doen om iedereen te laten zien dat tennissers tegen de oorlog zijn", zegt de Poolse in een gesprek met de Britse openbare omroep.

"Ze zijn niet verantwoordelijk voor de oorlog, maar anderzijds denk ik dat alles wat had kunnen helpen om de Russische agressie te stoppen, ook had moeten gebeuren."

Swiatek is wel lovend voor de Russische atleten die het aandurfden om de oorlog in Oekraïne publiekelijk te veroordelen. Onder meer Daria Kasatkina, de nummer 8 in de wereld, deed dat al verschillende malen.

"Ik respecteer dat echt. Ik vind het moedig van Russische sporters om deze dingen te zeggen, want hun situatie is erg ingewikkeld", beseft Swiatek, die Kasatkina vorig jaar makkelijk klopte in de halve finales van Roland Garros.