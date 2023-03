Wimbledon wil tennissers uit Rusland en Wit-Rusland weer toelaten als "neutrale atleten"

Na de Russische invasie vorig jaar besloot Wimbledon om tennissers uit Rusland en Wit-Rusland te weren. Door die maatregel waren er vorig jaar ook geen rankingpunten te verdienen op het 3e grandslamtoernooi van het seizoen.

Nu heeft de organisatie besloten om zich wat soepeler op te stellen. Russissche en Wit-Russische tennissers kunnen deelnemen indien ze onder neutrale vlak uitkomen.

Spelers of speelsters die de Russische oorlog in Oekraïne steunen of gefinancierd worden door de Russische of Wit-Russische overheid zijn nog steeds niet welkom in Londen.

Het besluit van Wimbledon komt enkele dagen nadat het Internationaal Olympisch Comité IOC geadviseerd had om sporters uit de twee landen opnieuw toe te laten als neutrale atleten.

De beslissing is goed nieuws voor heel wat toppers uit het circuit. Bij de mannen heeft Rusland met Daniil Medvedev, Andrej Roebljov en Karen Chatsjanov 3 spelers in de top 20 van de wereld.

Bij de vrouwen is de Wit-Russische Aryna Sabalenka de nummer 2 van de wereld. Haar landgenote Victoria Azarenka is de nummer 16 op de WTA-lijst. Rusland telt met Daria Kasatkina, Veronika Koedermetova, Ljoedmila Samsonova en Jekaterina Alexandrova 4 speelsters in de top 20.