Benzema dompelt Camp Nou in rouw: Fransman snoept Barcelona bekerfinale af met nieuwe hattrick

Maar de ploeg van Carlo Ancelotti is niet meer zo snel onder de indruk. Na 45 minuten afzien, verhinderde een sterke Courtois eerst de openingsgoal van de thuisploeg. Om de bal nadien meteen naar de overkant te zien rollen, waar Vinicius Junior wél raak kon treffen.

De Koninklijke moest de voorbije drie keer steeds het onderspit delven tegen zijn eeuwige rivaal Barcelona. En ook in de eerste helft van de terugwedstrijd in de Copa del Rey werd het bij momenten tureluurs getikt door de Catalanen.

In de tweede helft probeerde de thuisploeg nog een remontada te forceren voor zijn supporters. Maar Real Madrid de kaart van de counter laten trekken, is - zeker met een Benzema in vorm - je eigen doodvonnis tekenen.



De Madrileense aanval maakte een speeltuin van de ruimte in de rug van de defensie van Barca. Tot drie keer toe verzilverde Benzema het flukse aanvalsspel met een doelpunt. Zijn tweede hattrick op evenveel wedstrijden.

Classic Benzema ...

Real Madrid plaatst zich zo voor de finale van de Copa del Rey tegen Osasuna. Maar belangrijker: het kon na drie verliespartijen eindelijk nog eens winnen van zijn eeuwige rivaal. En dat in het hol van de leeuw.