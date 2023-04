Marco Bezzecchi wint voor het eerst in MotoGP en krijgt daarvoor gesigneerd shirt van Messi

Marco Bezzecchi moest in 2022 in zijn eerste jaar in de MotoGP nog wat leergeld betalen, maar dit jaar heeft de 24-jarige Italiaan duidelijk een stap vooruit gezet.



In Portugal eindigde hij op zijn Ducati voor het eerst op het podium, op zijn eerste zege hoefde hij niet lang te wachten.



De overwinning, op een nat circuit in Rio Hondo, is ook een triomf voor de VR46-renstal van MotoGP-legende Valentino Rossi. Ook voor hen is het hun eerste zege.



Francesco Bagnaia leek op weg naar de tweede plaats én een versteviging van zijn leidersplaats in het WK, toen hij plots de controle over zijn Ducati verloor. Het gevolg: 20 punten in de versnipperaar en in plaats daarvan staat Bezzecchi nu aan de leiding.

Voor Bezzecchi was het in ieder geval een dag om nooit te vergeten, ook al omdat hij als aandenken een gesigneerd wereldkampioenenshirt kreeg van Lionel Messi.