Tarik Tissoudali is dolblij met rentree na 245 (!) dagen: "Dankbaar dat ik weer mag voetballen"

"Ik ben dankbaar. Ik weet niet hoe het voelt om zo lang niet op het veld te staan, want had nooit eerder zo'n blessure. Ik ben dankbaar dat ik weer mag voetballen."

Uiteraard voelt het allemaal nog wat nieuw aan om opnieuw voetballer te zijn. Maar Tissoudali heeft er vertrouwen in dat de goede vorm snel terugkeert.

"Het balgevoel staat nog niet helemaal op punt. Ik kon vandaag misschien wel een doelpuntje maken. Maar eens er eentje in vliegt, zullen die wel blijven komen."



"Het is belangrijk dat we drie punten pakken. Nu willen we datzelfde laten zien tegen ploegen van de top 4. Ook naar de wedstrijd tegen West Ham kijk ik uit. Het is een mooi podium om ons te laten zien als team."

Een team dat opnieuw zijn goudhaantje met open armen ontvangt.