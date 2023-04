Ancelotti drukt geruchten over Braziliaanse nationale ploeg de kop in: "Contract bij Real respecteren"

"Dat Brazilië me wil binnenhalen als bondscoach flatteert me, maar ik wil mijn contract hier in Madrid uitdoen. De club en dit team liggen me nauw aan het hart."



"Wat er zal gebeuren eens mijn contract hier afloopt, weet niemand. Je kunt de toekomst niet voorspellen."

Ancelotti loodste Real vorig seizoen naar de Spaanse landstitel en eindwinst in de Champions League. Dit seizoen lijken ze de titel aan FC Barcelona te moeten laten, maar op het kampioenenbal zitten ze alweer bij de laatste acht. Daar treffen ze binnenkort Chelsea.

De Braziliaanse bond moet dus blijven zoeken naar een opvolger voor Tite, die na het WK in Qatar afscheid nam van de Seleçao. Brazilië strandde er in de kwartfinales tegen Kroatië.