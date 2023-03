Frank Boeckx stopt als keeperstrainer van Anderlecht: "Mijn gezin heeft me nu meer nodig"

"Frank heeft om privé-redenen beslist om een stapje terug te zetten en zal dus niet langer deel uitmaken van de sportieve omkadering van de eerste ploeg", laat RSC Anderlecht weten.

"Dit was een zeer moeilijke beslissing, want ik heb me altijd met veel enthousiasme ingezet en ik heb het volste vertrouwen in de richting die de club uitgaat. Ik heb twee teams die me na aan het hart liggen: Anderlecht en mijn gezin. Mijn gezin heeft me nu iets meer nodig", reageert Boeckx zelf.