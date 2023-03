Een waarschuwing voor Milwaukee: de Bucks krijgen een pak rammel van de Boston Celtics

Milwaukee kwam vannacht voor de 2e dag op rij in actie en dat bleek een beetje van het goede te veel om het sterke Boston te bekampen. De bezoekers waren heer en meester en telden na 3 quarters al een voorsprong van 40 punten.

Het kalf was toen al verdronken en bij Milwaukee bleven de sterren in de laatste 12 minuten op de bank. De kloof van 40 punten bleef wel op het bord. De Celtics wonnen uiteindelijk zelfs met 41 punten: 99-140, toch een flink statement.

Jayson Tatum was de topschutter met 40 punten, zijn maatje Jaylen Brown maakte 40 punten. Bij de thuisploeg was Giannis Antetokounmpo goed voor 24 punten in 25 minuten.

"Als je niet gefocust bent en niet hard speelt, dan krijg je dit", analyseerde Antetokounmpo de zware nederlaag van zijn team. "We moeten meer onze trots hebben op het veld."

Dankzij de zege maken de Celtics nog altijd kans op de koppositie in het Oosten, die het thuisvoordeel oplevert tot in de Finals. "Dat is toch belangrijk", sprak Jaylen Brown. "We willen het reguliere seizoen sterk afsluiten en dan zien we wel."